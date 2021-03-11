В «Спартаке» отреагировали на решение КДК по желтой карточке Жиго
19:44
Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал ответ КДК РФС на просьбу клуба отменить желтую карточку защитнику красно-белых Самуэлю Жиго.
Ранее глава контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц заявил ТАСС об отказе отменить предупреждение Жиго.
«Пока не знаем причину, почему не отменили. Надеюсь, скоро узнаем. Надеюсь, они назовут. Следите, в частности, за нашим сайтом», — сказал Фетисов «СЭ».
Таким образом, защитник «Спартака» пропустит матч 22-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо», который состоится 13 марта. Жиго получил четвертую карточку в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» (6:1).
(Константин Колмаков)
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