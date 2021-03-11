Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В «Спартаке» отреагировали на решение КДК по желтой карточке Жиго

19:44
Самуэль Жиго. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самуэль Жиго. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал ответ КДК РФС на просьбу клуба отменить желтую карточку защитнику красно-белых Самуэлю Жиго.

Ранее глава контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц заявил ТАСС об отказе отменить предупреждение Жиго.

«Пока не знаем причину, почему не отменили. Надеюсь, скоро узнаем. Надеюсь, они назовут. Следите, в частности, за нашим сайтом», — сказал Фетисов «СЭ».

Таким образом, защитник «Спартака» пропустит матч 22-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо», который состоится 13 марта. Жиго получил четвертую карточку в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» (6:1).

(Константин Колмаков)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 1606
Все опросы
Как закончится дерби «Динамо» — «Спартак»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
38
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир