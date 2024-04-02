Карпукас: «В молодежном футболе я вообще не знал, что такое «отбирать мяч»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас поделился мнением о своих отборах.

«Меня в том году каждый спрашивал, в чем секрет моих отборов, как я отбираю мяч. В молодежном футболе я вообще не знал, что такое «отбирать мяч». Я играл так: дайте мне мяч, и я все сделаю, больше был на мяче. Как-то мне сказали, что у меня все есть, но надо отбирать мячи. Наверное, тот разговор остался в голове, и с этого момента я понял, что без этого в большом футболе никак не получится», — сказал Карпукас в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В этом сезоне 21-летний россиянин провел за «Локомотив» 21 матч.