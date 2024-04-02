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Сегодня, 01:10

Карпукас: «Локомотив» заслуживает того, чтобы всегда бороться за самые высокие места»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас поделился мнением о готовности игроков команды бороться за медали.

«Наш клуб заслуживает того, чтобы всегда бороться за самые высокие места, но не всегда это получается. Может быть, пока не нашли свою игру, за счет чего могли бы побеждать каждый матч. В прошлом сезоне с осени на весну, когда мы занимали 14-е место, психологически было очень тяжело. После прихода Михаила Галактионова мы поверили в себя. «Локомотив» всегда хочет быть в призерах и завоевывать титулы. Все победы будут впереди», — сказал Карпукас в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

На данный момент «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка.

ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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Урал – Кр. Советов
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Динамо – Спартак
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