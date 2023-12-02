Карапузов: «Я уже вряд ли вернусь в «Динамо»

Полузащитник «Пари НН» Владислав Карапузов, принадлежащий «Динамо», в разговоре с «СЭ» высказался о возможном возвращении с московский клуб.

«Слежу за «Динамо». Не удивлен, что команда показывает такой футбол. Очень симпатичный и атакующий. Это круто. Хочу ли поработать с Личкой? Я уже вряд ли вернусь. Если футбольная судьба сложится, я бы с удовольствием с ним поработал. Это топовый специалист. В «Пари НН» у меня аренда с правом выкупа. Уверен, что условия будут выполнены, и я останусь в «Нижнем». Не сожалею, что возвращение в «Динамо» может не состояться. Я уже не первый год в арендах. Хочется уже где-то закрепиться», — сказал Карапузов «СЭ».

В текущем сезоне 23-летний полузащитник провел 17 матчей в составе «Пари НН» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.