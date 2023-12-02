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Сегодня, 10:20

Карапузов: «Я уже вряд ли вернусь в «Динамо»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Пари НН» Владислав Карапузов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Пари НН» Владислав Карапузов, принадлежащий «Динамо», в разговоре с «СЭ» высказался о возможном возвращении с московский клуб.

«Слежу за «Динамо». Не удивлен, что команда показывает такой футбол. Очень симпатичный и атакующий. Это круто. Хочу ли поработать с Личкой? Я уже вряд ли вернусь. Если футбольная судьба сложится, я бы с удовольствием с ним поработал. Это топовый специалист. В «Пари НН» у меня аренда с правом выкупа. Уверен, что условия будут выполнены, и я останусь в «Нижнем». Не сожалею, что возвращение в «Динамо» может не состояться. Я уже не первый год в арендах. Хочется уже где-то закрепиться», — сказал Карапузов «СЭ».

В текущем сезоне 23-летний полузащитник провел 17 матчей в составе «Пари НН» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:00
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
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Ахмат – Спартак
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