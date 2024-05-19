«Спартак» — «Рубин»: Зобнин удвоил преимущество красно-белых

«Спартак» удвоил преимущество в счете в матче против «Рубина» в 29-м туре РПЛ — 2:0.

На 29-й минуте за хозяев забил Роман Зобнин.

«СЭ ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Рубин».