Сын Соболева вывел Джикию на матч против «Рубина»

Сын форварда «Спартака» Александра Соболева вывел его одноклубника Георгия Джикию на матч против «Рубина» в 29-м туре РПЛ.

Видео опубликовала пресс-служба красно-белых.

18 мая «Спартак» объявил об уходе Джикии по окончании сезона. 30-летний защитник покинет команду в качестве свободного агента — его контракт истекает летом.

«СЭ ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Рубин».