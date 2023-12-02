Карапузов — о результатах «Пари НН»: «Первую половину года можно занести в актив»

Полузащитник «Пари НН» Владислав Карапузов в разговоре с «СЭ» оценил результаты нижегородцев в текущем сезоне РПЛ.

«Первую половину года можно занести в актив. Заняли место в середине таблице, сейчас, к сожалению, потеряли очки там, где могли набирать их. В ближайших матчах попытаемся их добыть. Команда растет. Сейчас мы обосновались в РПЛ, поэтому у клуба такие результаты», — сказал Карапузов «СЭ».

«Пари НН» занимает 9-е место в РПЛ, в 16 турах команда набрал 21 очко.

23-летний Карапузов провел за нижегородский клуб 17 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.