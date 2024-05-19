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Спортивный директор «Оренбурга» о ничьей с «Уралом»: «Мы рассчитывали на победу»

Сергей Жуков
корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью с «Уралом» (3:3) в матче 29-го тура РПЛ.

«Учитывая то, как складывалась игра, конечно, мы рассчитывали на победу. В любом случае прибавили одно очко в копилку. Шансы остаться в РПЛ никак не оцениваю. Надо делать свою работу», — сказал Андреев «СЭ».

«Оренбург» с 30 очками расположился на 12-й строчке, уступая «Уралу» (11-е место) по дополнительным показателям.

В 30-м туре 25 мая «Оренбург» примет «Спартак».

Дмитрий Андреев
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Урал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
3
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 3 : 3
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 3 : 1
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
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Константин Тюкавин

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 15
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Джон Кордоба

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
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