«Ростов» — «Балтика»: стартовые составы на матч 29-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч между «Ростовом» и «Балтикой» в 29-м туре РПЛ.

«Ростов»: Медведев, Осипенко, Лангович, Вахания, Сако, Уткин, Глебов, Щетинин, Азнауров, Голенков, Роналдо.

Запасные: Песьяков, Цулая, Терентьев, Чернов, Мелехин, Игнатов, Байрамян, Шанталий, Колтаков, Комличенко.

«Балтика»: Латышонок, Жиров, Фернандес, Андраде, Луна, Капленко, Бистрович, Ковалев, Лисакович, Энрикес, Фернандес.

Запасные: Коновавалов, Бориско, Осипов, Остойич, Радмановац, Гассама, Кузьмин, Рыбчинский, Аванесян, Лазарев, Пряхин, Козлов.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Ростов» — «Балтика».