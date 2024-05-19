«Ростов» на своем поле примет «Балтику» в рамках 29-го тура РПЛ в воскресенье, 19 мая. Игра состоится на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало — в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события противостояния «Ростов» — «Балтика» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры премьер-лиги сезона-2023/2024 доступны на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Команда Валерия Карпина набрала 40 очков и занимает девятое место в таблице чемпионата. Калининградский клуб с 26 баллами идет на 15-й строчке премьер-лиги.

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