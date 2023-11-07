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Сегодня, 18:30

Капитан «Динамо» Бальбуэна вернется в расположение команды к матчу с «Оренбургом»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Фабиан Бальбуэна.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По данным «СЭ», капитан «Динамо» Фабиан Бальбуэна, пропустивший матч с «Сочи» (3:3) из-за родов жены, в середине недели должен вернуться в Москву и вместе с командой готовиться к встрече 15-го тура РПЛ с «Оренбургом».

После нее Бальбуэна отправится в расположение сборной Парагвая.

6 ноября стало известно, что у 32-летнего парагвайца и его жены родились две девочки.

В сезоне-2023/24 Бальбуэна принял участие в 14 матчах «Динамо» и сделал 1 результативную передачу.

Игра «Динамо» — «Оренбург» состоится 12 ноября в Москве и начнется в 16.30.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Фабиан Бальбуэна
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Федор Чалов

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Джон Кордоба

Краснодар

 7
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Квинси Промес

Спартак

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Роман Ежов

Крылья Советов

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Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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Спартак

 11 1 3
Брайан Мансилья

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