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Сегодня, 18:30

Канчельскис: «Дзюба — уникальное явление в российском футболе»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, что думает об игре форварда «Локомотива» Артема Дзюбы. Он считает, что 35-летний нападающий прибавит во второй половине чемпионата России.

«Дзюба играет на хорошем уровне. Он не так результативен, как прошлой весной, но для «Локомотива» присутствие Дзюбы на поле имеет большое значение. Через него строится вся игра железнодорожников в атаке. И Артем еще прибавит во второй части чемпионата. Дзюба — уникальное явление в российском футболе. Он уже это неоднократно доказывал. Каждый раз, когда от него отказывается один клуб, Артем без проблем находит другой и становится там ключевым игроком», — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне он провел 16 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи. Его контракт с московской командой рассчитан до конца сезона.

«Локомотив» после 14 туров занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 21 очко.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-dzyuba-unikal-noe-yavlenie-v-rossijskom-futbole/
Андрей Канчельскис
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
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 7
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Квинси Промес

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 5
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

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И К Ж
Виктор Александров

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 11 1 3
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 12 1 3
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