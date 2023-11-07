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Агент Галунов рассказал, что при трансфере Рябчука в «Спартак» основной проблемой стал «Олимпиакос»

Алина Савинова
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Агент Сергей Галунов рассказал, с какими трудностями пришлось столкнуться в процессе согласования трансфера защитника Олега Рябчука из «Олимпиакоса» в «Спартак».

«Основной проблемой при трансфере, ожидаемо, стал «Олимпиакос». Он имеет репутацию весьма сложного в переговорах клуба, и несколько раз менял условия возможной сделки. Все это сильно нервировало и игрока, и «Спартак», но в итоге удалось найти компромиссное решение, и переход состоялся. Так же хотелось бы отметить менеджмент «Спартака», который весьма профессионально вел с себя в переговорах и помог на заключительном этапе «дожать» трансфер», — приводит Metaratings.ru слова Рябчука.

Также он оценил игру футболиста в московской команде.

«Если быть откровенным, то жду от него гораздо большего, чем Олег показывает на данный момент. Знаю, что он способен показывать более качественную игру», — добавил агент.

Рябчук перешел в «Спартак» из «Олимпиакоса» 7 августа. 25-летний молдаванин провел 8 матчей за красно-белых в РПЛ и отличился одной голевой передачей.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-galunov-pri-transfere-ryabchuka-v-spartak-osnovnoi-problemoi-stal-olimpiakos-303054/
ФК Спартак (Москва)
Олег Рябчук
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