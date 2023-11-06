У защитника «Динамо» Бальбуэны родились две дочки

В семье защитника «Динамо» Фабиана Бальбуэны родились две дочери, сообщает пресс-служба «Динамо».

Ранее сообщалось, что 32-летний парагваец пропускает матч с «Сочи» в 14-м туре РПЛ из-за родов супруги.

Девочек назвали Изабелла и Алана.

Матч «Сочи» — «Динамо» состоится в понедельник, 6 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени.