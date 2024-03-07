Бистрович рассказал, что его раздражает в России

Арендованный у ЦСКА полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович рассказал, что его раздражает в России.

«Первые два-три года, когда постоянно жил в Москве, я кайфовал. Чемпионат еще был очень сильным. Я чувствую, что Россия — мой второй дом. Раздражают только пробки и морозы», — цитирует игрока «Чемпионат».

Ранее Бистрович не исключил, что останется в «Балтике» по окончании сезона.

25-летний хорват в этом сезоне провел за «Балтику» 16 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.