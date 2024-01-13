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Бистрович не исключил, что останется в «Балтике» по окончании сезона

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Полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович поделился ожиданиями от предстоящих сборов.

«Отпуск прошел очень быстро. В большей степени был в Хорватии с девушкой. Отдыхал там с семьей и работал. Я в хорошей форме подхожу к первым сборам. У каждого была индивидуальная программа. Десять дней я отдыхал, а потом сразу за нее принялся. Но еще есть полтора месяца на подготовку. Цель на вторую половину? Мы идем от игры к игре. Общая цель — остаться в РПЛ», — сказал Бистрович.

Бистрович также ответил на вопрос, готов ли он остаться в «Балтике» по окончании сезона, если поступит предложение.

«Если мы останемся в РПЛ, все вполне возможно», — добавил Бистрович.

Бистрович принадлежит ЦСКА и выступает за «Балтику» на правах аренды. На зимнюю паузу балтийцы ушли на 15-м месте с 13 очками. Первый матч во второй половине сезона РПЛ «Балтика» проведет дома против «Сочи» 3 марта.

(Автор — Николай Гаврилов)

Кристиян Бистрович
РПЛ
ФК Балтика
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1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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