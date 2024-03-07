«Крылья Советов» на своем поле примут ЦСКА в 20-м туре чемпионата России 8 марта, в пятницу. Матч пройдет на стадионе «Самара Арена» в Самаре и начнется в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события противостояния «Крылья Советов» — ЦСКА будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Игру в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также встречи РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

По итогам 19 туров премьер-лиги самарский клуб и москвичи набрали одинаковое количество очков — по 29. Армейцы опережают команду Игоря Осинькина по дополнительным показателям и занимают 7-е место в турнирной таблице, а «Крылья Советов» располагаются на 8-й строчке.

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