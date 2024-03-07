Казарцев назначен на матч 20-го тура РПЛ «Ростов» — «Краснодар»
Стали известны судейские бригады, которые будут работать на матчах 20-го тура РПЛ.
Откроет тур матч «Крылья Советов» и ЦСКА. Игра пройдет в пятницу, 8 марта. В этот же день «Ростов» примет «Краснодар». Главным арбитром встречи назначен Василий Казарцев.
В субботу, 9 марта, «Урал» встретится с «Зенитом». Матч рассудит Павел Кукуян.
«Крылья Советов» — ЦСКА: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Сергей Хральцов.
«Ростов» — «Краснодар»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Игорь Князев; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Николай Богач; инспектор — Юрий Баскаков.
«Урал» — «Зенит»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Варанцо Петросян, Андрей Гурбанов; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Сергей Французов.
«Рубин» — «Пари НН»: судья — Сергей Цыганок, ассистенты судьи — Андрей Образко, Алексей Ермилов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Вера Опейкина; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Виктор Кулагин.
«Динамо» — «Ахмат»: судья — Евгений Буланов, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Сергей Каруненко; резервный судья — Алексей Сухой; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Сергей Лапочкин.
«Оренбург» — «Балтика»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Михаил Иванов, Хамид Талаев; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Алексей Резников.
«Локомотив» — «Сочи»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Денис Петров; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Александр Колобаев.
«Спартак» — «Факел»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Денис Березнов; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Алексей Тюмин.
«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 39 очков. На второй строчке «Зенит», у которого 37 очков. Замыкает тройку «Динамо» с 35 очками.
Новости футбола РПЛ 2023/2024 — турнирная таблица, расписание матчей, календарь и результаты
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|30.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|30.03
|00:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|00:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|00:00
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|30.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|00:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|30.03
|00:00
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|00:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5