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Судейство

7 марта, 14:26

Казарцев назначен на матч 20-го тура РПЛ «Ростов» — «Краснодар»

Виктория Кравченко
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Василий Казарцев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Стали известны судейские бригады, которые будут работать на матчах 20-го тура РПЛ.

Откроет тур матч «Крылья Советов» и ЦСКА. Игра пройдет в пятницу, 8 марта. В этот же день «Ростов» примет «Краснодар». Главным арбитром встречи назначен Василий Казарцев.

В субботу, 9 марта, «Урал» встретится с «Зенитом». Матч рассудит Павел Кукуян.

«Крылья Советов» — ЦСКА: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Сергей Хральцов.

«Ростов» — «Краснодар»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Игорь Князев; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Николай Богач; инспектор — Юрий Баскаков.

«Урал» — «Зенит»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Варанцо Петросян, Андрей Гурбанов; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Сергей Французов.

«Рубин» — «Пари НН»: судья — Сергей Цыганок, ассистенты судьи — Андрей Образко, Алексей Ермилов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Вера Опейкина; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Виктор Кулагин.

«Динамо» — «Ахмат»: судья — Евгений Буланов, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Сергей Каруненко; резервный судья — Алексей Сухой; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Оренбург» — «Балтика»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Михаил Иванов, Хамид Талаев; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Алексей Резников.

«Локомотив» — «Сочи»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Денис Петров; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Александр Колобаев.

«Спартак» — «Факел»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Денис Березнов; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Алексей Тюмин.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 39 очков. На второй строчке «Зенит», у которого 37 очков. Замыкает тройку «Динамо» с 35 очками.

Новости футбола РПЛ 2023/2024 — турнирная таблица, расписание матчей, календарь и результаты

РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Ростов
ФК Урал
Василий Казарцев
18
26
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29 тур
30 тур
30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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