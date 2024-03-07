Казарцев назначен на матч 20-го тура РПЛ «Ростов» — «Краснодар»

Стали известны судейские бригады, которые будут работать на матчах 20-го тура РПЛ.

Откроет тур матч «Крылья Советов» и ЦСКА. Игра пройдет в пятницу, 8 марта. В этот же день «Ростов» примет «Краснодар». Главным арбитром встречи назначен Василий Казарцев.

В субботу, 9 марта, «Урал» встретится с «Зенитом». Матч рассудит Павел Кукуян.

«Крылья Советов» — ЦСКА: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Сергей Хральцов.

«Ростов» — «Краснодар»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Игорь Князев; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Николай Богач; инспектор — Юрий Баскаков.

«Урал» — «Зенит»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Варанцо Петросян, Андрей Гурбанов; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Сергей Французов.

«Рубин» — «Пари НН»: судья — Сергей Цыганок, ассистенты судьи — Андрей Образко, Алексей Ермилов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Вера Опейкина; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Виктор Кулагин.

«Динамо» — «Ахмат»: судья — Евгений Буланов, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Сергей Каруненко; резервный судья — Алексей Сухой; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Оренбург» — «Балтика»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Михаил Иванов, Хамид Талаев; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Алексей Резников.

«Локомотив» — «Сочи»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Денис Петров; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Александр Колобаев.

«Спартак» — «Факел»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Денис Березнов; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Алексей Тюмин.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 39 очков. На второй строчке «Зенит», у которого 37 очков. Замыкает тройку «Динамо» с 35 очками.

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