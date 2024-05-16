Колосков не посетит конгресс ФИФА по приглашению организации

Почетный член ФИФА Вячеслав Колосков рассказал, что не полетит на конгресс организации в 2024 году.

«Я не лечу, я отказался. Послал им благодарность за приглашение. Сказал, что по состоянию здоровья мне же тяжело лететь. Я же знаю, что такое конгресс, я принимал участие в 27 заседаниях. Прилетел, поужинал, утром конгресс, вечером улетел, вот и все мое участие сейчас. Решил не лететь», — приводит ТАСС слова Колоскова.

Конгресс ФИФА состоится 17 мая в Бангкоке. Ранее стало известно, что делегацию РФС возглавит президент организации Александр Дюков.