Разыгрываем сувенирный мяч с автографами игроков «Балтики»

Эта команда никого не оставляет равнодушным: крутой Игнашевич, топовый Козлов, неподражаемый Латышонок. Вот и мы, под впечатлением от выхода «Балтики» в суперфинал FONBET Кубка России, заглянули в фан-шоп команды, взяли там мяч и разыгрываем его вместе с клубом.

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