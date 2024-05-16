Нападающий «Краснодара» Са рассказал о сложностях во время поездок на игры

Нападающий «Краснодара» Виктор Са рассказал «СЭ» о впечатлениях от поездок на игры с клубом на поезде.

— Вы ездите на игры на поезде. Это как-то влияет на вас? Сложно ли это, ведь ехать примерно по 10 часов?

— Да, конечно, есть разница. Пять часов на автобусе, после долгий перелет и все такое. Но клуб делает все для нас. Мы приезжаем за два дня, у нас есть время отдохнуть, поэтому я думаю, что это не проблема.

За два тура до завершения чемпионата России «быки» занимают третье место, отставая от лидирующего «Динамо» на 3 очка.

30-летний бразилец провел 11 матчей за краснодарцев, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.