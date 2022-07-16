Хомуха высказался об игре бразильских легионеров «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Хомуха высказался об игре бразильских легионеров команды.

Ранее «Зенит» сыграл вничью с «Химками» в первом туре РПЛ (1:1).

«Почему «Зенит» упустил победу? Недооценил соперника, — приводит слова Дмитрия «Спорт День За Днем». — «Химки» играли от обороны, защищались большой группой игроков, поэтому возможностей для взятия ворот у «Зенита» было не так много. «Химки» очень хорошо, организованно сыграли в этом матче.

Есть ли претензии к бразильцам «Зенита»? В атаке они действовали достаточно хорошо, но когда речь идет о коллективной обороне, то очень многие из них недорабатывают. Родригао? Когда ты играешь первый матч, то сложно добиться какой-то сыгранности".

В следующем туре «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов». Матч состоится 22 июля.