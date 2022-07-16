Хомуха высказался об игре бразильских легионеров «Зенита»
Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Хомуха высказался об игре бразильских легионеров команды.
Ранее «Зенит» сыграл вничью с «Химками» в первом туре РПЛ (1:1).
«Почему «Зенит» упустил победу? Недооценил соперника, — приводит слова Дмитрия «Спорт День За Днем». — «Химки» играли от обороны, защищались большой группой игроков, поэтому возможностей для взятия ворот у «Зенита» было не так много. «Химки» очень хорошо, организованно сыграли в этом матче.
Есть ли претензии к бразильцам «Зенита»? В атаке они действовали достаточно хорошо, но когда речь идет о коллективной обороне, то очень многие из них недорабатывают. Родригао? Когда ты играешь первый матч, то сложно добиться какой-то сыгранности".
В следующем туре «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов». Матч состоится 22 июля.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
2
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
3
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Маркус Валле да Силва Вендел
Зенит
|1
|
|
Резиуан Мирзов
Химки
|1
|П
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
|
|
Алексей Сутормин
Зенит
|1
|0
|1