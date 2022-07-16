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Акинфеев повторил рекорд чемпионатов России

Акинфеев повторил рекорд по числу сезонов в чемпионате России
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Домашним матчем против «Урала» Игорь Акинфеев начал свой 20-й сезон в высшем российском дивизионе.

Голкипер ЦСКА дебютировал в премьер-лиге в мае 2003 года и за 19 лет провел в 515 матчей. 36-летний вратарь повторил рекорд по числу сезонов, сравнявшись с Дмитрием Лоськовым и Александром Анюковым.

По 19 чемпионатов есть в активе у Сергея Игнашевича и Сергея Семака, по 18 — у Игоря Семшова и еще одного нынешнего армейца Кирилла Набабкина.

Лидеры по числу сезонов в чемпионате России

Игрок

Команды

Годы

Сезоны

Матчи

Игорь Акинфеев

ЦСКА

2003-н.в.

20

515

Дмитрий Лоськов

Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн

1992-1993, 1994-2012, 2016

20

453

Александр Анюков

Крылья Советов, Зенит

2000-2020

20

360

Сергей Игнашевич

Крылья Советов, Локомотив, ЦСКА

1999-2018

19

489

Сергей Семак

Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит

1993-2004, 2006-2013

19

456

Игорь Семшов

ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Крылья Советов

1996-2014

18

433

Кирилл Набабкин

Москва, ЦСКА

2005-н.в.

18

265

Василий Березуцкий

Торпедо-ЗИЛ, ЦСКА

2001-2018

17

402

Александр Самедов

Спартак, Локомотив, Москва, Динамо, Крылья Советов

2002-2019

17

386

Игорь Денисов

Зенит, Анжи, Динамо, Локомотив

2002-2019

17

384

Алексей Березуцкий

Черноморец, ЦСКА

2001-2018

17

355

Олег Кузьмин

Спартак, Уралан, Черноморец, Москва, Локомотив, Рубин

2000, 2002-2018

17

349

Юрий Жирков

ЦСКА, Анжи, Динамо, Зенит, Химки

2004-2009, 2011-2022

17

337

Роман Березовский

Зенит, Торпедо, Динамо, Химки

1996-2005, 2007-2009, 2011-2015

17

313

Павел Мамаев

Торпедо, ЦСКА, Краснодар, Ростов, Химки

2005-2022

17

307

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат
Спартак

Х2

28%

1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

18%

2.75
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Нижний Новгород

П1

26%

1.72

Обе забьют - да

12%

2.00

ИТБ1 (1.5)

6%

1.87
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Ростов

Обе забьют - да

21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
6
10
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И В Н П +/- О
1
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
4
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
11
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
15
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
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 1
Резиуан Мирзов

Резиуан Мирзов

Химки

 1
П
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 1
И К Ж
Кирилл Боженов

Кирилл Боженов

Химки

 1 0 1
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Зенит

 1 0 1
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