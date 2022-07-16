Акинфеев повторил рекорд чемпионатов России

Домашним матчем против «Урала» Игорь Акинфеев начал свой 20-й сезон в высшем российском дивизионе.

Голкипер ЦСКА дебютировал в премьер-лиге в мае 2003 года и за 19 лет провел в 515 матчей. 36-летний вратарь повторил рекорд по числу сезонов, сравнявшись с Дмитрием Лоськовым и Александром Анюковым.

По 19 чемпионатов есть в активе у Сергея Игнашевича и Сергея Семака, по 18 — у Игоря Семшова и еще одного нынешнего армейца Кирилла Набабкина.

Лидеры по числу сезонов в чемпионате России