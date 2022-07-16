Акинфеев повторил рекорд чемпионатов России
Домашним матчем против «Урала» Игорь Акинфеев начал свой 20-й сезон в высшем российском дивизионе.
Голкипер ЦСКА дебютировал в премьер-лиге в мае 2003 года и за 19 лет провел в 515 матчей. 36-летний вратарь повторил рекорд по числу сезонов, сравнявшись с Дмитрием Лоськовым и Александром Анюковым.
По 19 чемпионатов есть в активе у Сергея Игнашевича и Сергея Семака, по 18 — у Игоря Семшова и еще одного нынешнего армейца Кирилла Набабкина.
Лидеры по числу сезонов в чемпионате России
|
Игрок
|
Команды
|
Годы
|
Сезоны
|
Матчи
|
Игорь Акинфеев
|
ЦСКА
|
2003-н.в.
|
20
|
515
|
Дмитрий Лоськов
|
Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн
|
1992-1993, 1994-2012, 2016
|
20
|
453
|
Александр Анюков
|
Крылья Советов, Зенит
|
2000-2020
|
20
|
360
|
Сергей Игнашевич
|
Крылья Советов, Локомотив, ЦСКА
|
1999-2018
|
19
|
489
|
Сергей Семак
|
Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит
|
1993-2004, 2006-2013
|
19
|
456
|
Игорь Семшов
|
ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Крылья Советов
|
1996-2014
|
18
|
433
|
Кирилл Набабкин
|
Москва, ЦСКА
|
2005-н.в.
|
18
|
265
|
Василий Березуцкий
|
Торпедо-ЗИЛ, ЦСКА
|
2001-2018
|
17
|
402
|
Александр Самедов
|
Спартак, Локомотив, Москва, Динамо, Крылья Советов
|
2002-2019
|
17
|
386
|
Игорь Денисов
|
Зенит, Анжи, Динамо, Локомотив
|
2002-2019
|
17
|
384
|
Алексей Березуцкий
|
Черноморец, ЦСКА
|
2001-2018
|
17
|
355
|
Олег Кузьмин
|
Спартак, Уралан, Черноморец, Москва, Локомотив, Рубин
|
2000, 2002-2018
|
17
|
349
|
Юрий Жирков
|
ЦСКА, Анжи, Динамо, Зенит, Химки
|
2004-2009, 2011-2022
|
17
|
337
|
Роман Березовский
|
Зенит, Торпедо, Динамо, Химки
|
1996-2005, 2007-2009, 2011-2015
|
17
|
313
|
Павел Мамаев
|
Торпедо, ЦСКА, Краснодар, Ростов, Химки
|
2005-2022
|
17
|
307
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
2
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
3
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Маркус Валле да Силва Вендел
Зенит
|1
|
|
Резиуан Мирзов
Химки
|1
|П
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
|
|
Алексей Сутормин
Зенит
|1
|0
|1