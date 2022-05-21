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«Спартак» о ситуации с контрактом Бакаева: «Заявление агента игрока было исчерпывающим»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал ситуацию с контрактом полузащитника Зелимхана Бакаева.

19 мая появилась информация о том, что Бакаев может продолжить карьеру в «Зените». Позднее агент футболиста Герман Ткаченко заявил, что никаких договоренностей между игроком и клубом из Санкт-Петербурга не существует.

«В «Спартаке» спокойно реагируют на новости о Бакаеве. Ситуацию в Бакаевым мы не комментировали. Мне кажется, исчерпывающим было заявление агента Германа Ткаченко и самого Бакаева. Тут нечего добавить. Давайте дождемся окончания сезона. Тут ничего нового нет», — приводит «Чемпионат» слова Зеленова.

Бакаев — воспитанник «Спартака». В сезоне-2021/22 25-летний россиянин забил 3 гола и отдал 7 результативных передач. Контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4701705-spartak-o-kontrakte-bakaeva-zayavlenie-agenta-igroka-bylo-ischerpyvayuschim.html

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4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
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 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
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 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
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 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
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