«Спартак» о ситуации с контрактом Бакаева: «Заявление агента игрока было исчерпывающим»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал ситуацию с контрактом полузащитника Зелимхана Бакаева.

19 мая появилась информация о том, что Бакаев может продолжить карьеру в «Зените». Позднее агент футболиста Герман Ткаченко заявил, что никаких договоренностей между игроком и клубом из Санкт-Петербурга не существует.

«В «Спартаке» спокойно реагируют на новости о Бакаеве. Ситуацию в Бакаевым мы не комментировали. Мне кажется, исчерпывающим было заявление агента Германа Ткаченко и самого Бакаева. Тут нечего добавить. Давайте дождемся окончания сезона. Тут ничего нового нет», — приводит «Чемпионат» слова Зеленова.

Бакаев — воспитанник «Спартака». В сезоне-2021/22 25-летний россиянин забил 3 гола и отдал 7 результативных передач. Контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.