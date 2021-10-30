Гурцкая считает, что «Зенит» продлит контракт с Дзюбой

Форвард «Зенита» Артем Дзюба продлит контракт с клубом, считает футбольный агент Тимур Гурцкая.

«Крик Дзюбы Семаку? Он амбициозный футболист. Мы же знаем, что он живет сам по себе. Это часть его бренда. Не думаю, что к сегодняшнему Семаку это имеет какое-то отношение. «Зенит» и без Дзюбы выглядит сильнее всех. Он все равно отыграет 70 процентов времени, думаю, на год ему еще точно продлят контракт.

Логично было бы оставить игрока, который забивает голы и приносят пользу. Его слове про Миллера – это работа на контракт. Почему нет? Каждый ищет теплое место. Кому помешают лишние три миллиона евро? Есть ли в России еще команды, куда он может спокойно пойти? Думаю, нет».

33-летний Артем Дзюба в текущем сезоне провел 17 матчей за «Зенит» и забил семь мячей при пяти голевых передачах.