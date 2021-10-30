Гурцкая считает, что «Зенит» продлит контракт с Дзюбой
Форвард «Зенита» Артем Дзюба продлит контракт с клубом, считает футбольный агент Тимур Гурцкая.
«Крик Дзюбы Семаку? Он амбициозный футболист. Мы же знаем, что он живет сам по себе. Это часть его бренда. Не думаю, что к сегодняшнему Семаку это имеет какое-то отношение. «Зенит» и без Дзюбы выглядит сильнее всех. Он все равно отыграет 70 процентов времени, думаю, на год ему еще точно продлят контракт.
Логично было бы оставить игрока, который забивает голы и приносят пользу. Его слове про Миллера – это работа на контракт. Почему нет? Каждый ищет теплое место. Кому помешают лишние три миллиона евро? Есть ли в России еще команды, куда он может спокойно пойти? Думаю, нет».
33-летний Артем Дзюба в текущем сезоне провел 17 матчей за «Зенит» и забил семь мячей при пяти голевых передачах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю