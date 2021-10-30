Смородская назвала причины плохих результатов «Спартака»
Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала результат матча 13-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Ростов» (1:1).
«Спартак» падает вниз уже давно! Руководство не издевается над болельщиками. Они просто не знают выхода! И Федун не знает, что делать. Все его решения не работают. Рыба гниет с головы? Да! Во всех бедах виновато руководство! А еще посмотрите на летнюю трансферную кампанию... Отвратительно!" - сказала Смородская «СЭ».
Красно-белые с 18 очками занимают 8-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» (13 баллов) и 12-я строчка.
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