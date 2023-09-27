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Судейство

Сегодня, 10:24

Президент «Урала» Иванов: «Сегодня ВАР для нашего футбола — это зло!»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал об обращении в ЭСК по спорным эпизодам в матче 9-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:2).

«Главное, чего мы хотели бы добиться — это чтобы судьи одинаково трактовали похожие моменты. И если судья ошибся, его нужно наказывать. Ведь обычно как говорят: если офсайд не очевидный, надо доверять лайнсмену. Тем более, сейчас нет офсайдных линий, которые бы давали стопроцентную уверенность. Да, эпизод с попаданием в руку в штрафной «Краснодара» в конце матча неоднозначный. Но попадание в руку было! Почему не было видеопросмотра — я не понимаю.

Второй гол «Краснодара»? Там было чистое положение вне игры. Хотя какие-то эксперты говорят про пятку Эммерсона: дескать она давала ему преимущество перед Кади. Самим-то не смешно? Арбитр гол отменяет, но идет непонятное вмешательство помощника и решение меняется. Выходит, что сегодня ВАР для нашего футбола — это зло!» — приводит слова Иванова пресс-служба клуба.

«Урал» с 14 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. У клуба 4-матчевая серия без побед.

Команды Виктора Гончаренко следующий матч проведет 29 сентября против «Ростова». Матч пройдет на стадионе «Ростов Арена». Начало — в 19:00 по московскому времени.

 
Эпизод с&nbsp;Кевином Ленини. «Краснодар» — «Урал»: ассистент зафиксировал офсайд у Ленини — почему же засчитан его гол?

 

Источник: ФК Урал
ФК Краснодар
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Маркус Вендел

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И К Ж
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