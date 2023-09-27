Форвард «Локомотива» Сарвели ответил на вопрос о готовности завершить карьеру за 10 миллионов евро

Форвард «Локомотива» Владислав Сарвели порассуждал о готовности завершить карьеру за крупную сумму.

— Если бы тебе предложили 5 миллионов евро, и ты прямо сейчас заканчиваешь карьеру?

— Нет. Я бы продолжил играть.

— А если 10 миллионов евро?

— Нет. Футбол — это не только деньги. Есть и другие цели, — сказал Сарвели «РБ Спорт».