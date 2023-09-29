Романцев: «С «Локомотивом» «Зенит» не сыграл и на 75 процентов своих возможностей»
Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев поделился мнением о матче 9-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив» (1:2).
— После матча с «Зенитом» капитан «Локомотива» Баринов сказал, что у них многое получалось потому, что команда Семака «сама играет и сопернику дает». Можно ли считать, что такой стиль был у вашего «Спартака» и не слишком ли он рискован даже для нынешнего «Зенита»?
— Думаю, что это больше сказано на эмоциях победителя. Давать играть сопернику, как выяснилось, рискованно даже для чемпиона. Вот вы спросили, был ли такой стиль у моего «Спартака». Отвечу — не было. Прежде всего, потому что мы старались сами играть. И чем лучше это получалось, тем меньше оставляли шансов завладеть инициативой противнику. Происходило это за счет контроля мяча. А с такими умельцами, как Карпин, Мостовой, Цымбаларь, Тихонов, Титов, Аленичев, Пятницкий (всех и не перечислишь), это получалось. И такая тактика позволяла еще разгружать свою оборону. Посмотрите сезоны, в которых мы становились чемпионами, и увидите, что по пропущенным мячам у нас были лучшие показатели. У «Локомотива» не было столько моментов, которые бы давали повод считать, что «Зенит» давал ему играть. Повторю: причины его неудачи — в недостаточной концентрации.
— Это «Локомотив» заставил «Зенит» подсесть в концовке или прав Андрей Аршавин, который заметил, что раньше питерцы имели больший запас прочности, и это позволяло им контролировать игру до финального свистка?
— Андрей лучше меня знает свою команду и ему виднее. Что до вопроса, чьей заслуги больше в победе, гостей или хозяев, то, думаю, что здесь пятьдесят на пятьдесят. Рискну предположить, что легкая победа «Зенита» в Казани и домашнее поражение «Локомотива» от «Крыльев» могли расслабить питерцев. На мой взгляд, они провели этот матч даже не на 75% своих возможностей — слишком часто допускали простейшие ошибки, потеряли концентрацию в концовке. «Локомотив» же с первой минуты и до финального свистка был предельно собран, неуступчив и свой шанс не упустил. Теперь матч с «Оренбургом» должен показать, как «Зенит» провел работу над ошибками.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-3
|21
|
2
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
3
|Зенит
|9
|5
|2
|2
|19-8
|17
|
4
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
5
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
6
|Локомотив
|9
|4
|3
|2
|15-14
|15
|
7
|Пари НН
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|
8
|Урал
|9
|4
|2
|3
|8-10
|14
|
9
|ЦСКА
|9
|3
|4
|2
|19-15
|13
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Ростов
|9
|2
|3
|4
|13-19
|9
|
12
|Рубин
|9
|2
|3
|4
|10-18
|9
|
13
|Оренбург
|9
|2
|2
|5
|10-16
|8
|
14
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
15
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
16
|Факел
|9
|1
|2
|6
|5-14
|5
|29.09
|19:00
|
Ростов – Урал
|- : -
|30.09
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|30.09
|14:45
|
Локомотив – Пари НН
|- : -
|30.09
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|30.09
|19:00
|
ЦСКА – Балтика
|- : -
|1.10
|14:00
|
Факел – Сочи
|- : -
|1.10
|16:30
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|1.10
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|6
|1
|2
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|7
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1