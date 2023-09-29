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Сегодня, 10:00

Романцев: «С «Локомотивом» «Зенит» не сыграл и на 75 процентов своих возможностей»

Александр Львов
Обозреватель
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«Зенит» и «Локомотив».
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев поделился мнением о матче 9-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив» (1:2).

— После матча с «Зенитом» капитан «Локомотива» Баринов сказал, что у них многое получалось потому, что команда Семака «сама играет и сопернику дает». Можно ли считать, что такой стиль был у вашего «Спартака» и не слишком ли он рискован даже для нынешнего «Зенита»?

— Думаю, что это больше сказано на эмоциях победителя. Давать играть сопернику, как выяснилось, рискованно даже для чемпиона. Вот вы спросили, был ли такой стиль у моего «Спартака». Отвечу — не было. Прежде всего, потому что мы старались сами играть. И чем лучше это получалось, тем меньше оставляли шансов завладеть инициативой противнику. Происходило это за счет контроля мяча. А с такими умельцами, как Карпин, Мостовой, Цымбаларь, Тихонов, Титов, Аленичев, Пятницкий (всех и не перечислишь), это получалось. И такая тактика позволяла еще разгружать свою оборону. Посмотрите сезоны, в которых мы становились чемпионами, и увидите, что по пропущенным мячам у нас были лучшие показатели. У «Локомотива» не было столько моментов, которые бы давали повод считать, что «Зенит» давал ему играть. Повторю: причины его неудачи — в недостаточной концентрации.

— Это «Локомотив» заставил «Зенит» подсесть в концовке или прав Андрей Аршавин, который заметил, что раньше питерцы имели больший запас прочности, и это позволяло им контролировать игру до финального свистка?

— Андрей лучше меня знает свою команду и ему виднее. Что до вопроса, чьей заслуги больше в победе, гостей или хозяев, то, думаю, что здесь пятьдесят на пятьдесят. Рискну предположить, что легкая победа «Зенита» в Казани и домашнее поражение «Локомотива» от «Крыльев» могли расслабить питерцев. На мой взгляд, они провели этот матч даже не на 75% своих возможностей — слишком часто допускали простейшие ошибки, потеряли концентрацию в концовке. «Локомотив» же с первой минуты и до финального свистка был предельно собран, неуступчив и свой шанс не упустил. Теперь матч с «Оренбургом» должен показать, как «Зенит» провел работу над ошибками.

Артем Дзюба, Олег Романцев, Сергей Семак. «Посоветовал бы Дзюбе извиниться за слова о Семаке, это вызовет уважение». Интервью Романцева

Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
9
3
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
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 - : -
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Матео Кассьерра

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 8
Федор Чалов

Федор Чалов

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Антон Заболотный

ЦСКА

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П
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Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

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Маркус Вендел

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 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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