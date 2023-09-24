«Краснодар» — «Урал»: ассистент зафиксировал офсайд у Ленини — почему же засчитан его гол?

На 73-й минуте матча 9-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Урал» Кевин Ленини удвоил счет, но первый ассистент судьи Варанцо Петросян зафиксировал у автора гола офсайд.

Решение помощника арбитра можно было бы поддержать, если бы на стоп-кадре не была заметна белая точка — часть бутсы защитника гостей.

Эпизод с Кевином Ленини. Фото Скриншот из трансляции

Видеоассистенты Евгений Буланов и Дмитрий Чельцов достаточно долго, почти три минуты, изучали повторы, и в итоге Виталий Мешков указал на центр поля. ВАР не согласились с Петросяном и решили, что Ленини не заступил за линию офсайда. Значит, следует засчитать взятие ворот.