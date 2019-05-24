Григорий Иванов: "Агенты компостируют Эль-Кабиру мозги"

Президент "Урала" Григорий Иванов в интервью "СЭ" заявил, что екатеринбургский клуб сам решит, куда продать полузащитника Отмана Эль-Кабира.

– Вопрос про трансферы. Правда, что ваш полузащитник Отман Эль-Кабир может летом перейти в "Зенит"?

– Тут вот в чем дело... К нам в клуб пока никто не обращался.

– Ни "Зенит", ни "Динамо"?

– Да никто на нас не выходил. А с футболистом связываются какие-то агенты, голову ему морочат! Нельзя так! Мы решим, куда отдать Эль-Кабира. Никаким сторонним людям влезть сюда не разрешим. Сами разберемся. Игрок принадлежит "Уралу".

– Агенты хотят его устроить в "Зенит"?

– Да они просто парню мозги компостируют, голову задурили. Звонят ему, рассказывают, как ему лучше поступить. Повторяю: сами решим, что делать! (Виталий Айрапетов)

В текущем сезоне Эль-Кабир провел 35 матчей за "Урал", забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

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