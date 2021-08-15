Гончаренко: «У Вилены штрафные санкции»
19:50
Главный тренер «Краснодара» Виктора Гончаренко перед матчем 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» рассказал об изменениях в составе.
«Почему изменения в составе? Испытываем проблемы с составом. Казалось, после «Зенита» у нас широкая обойма была, но по разным причинам... У Спаича травма голеностопа, у Кайо мышечная травма, У Чернова и Сперцян постпрививочная ситуация — организм так среагировал, что они не тренировались.
Вилена — это внутренние штрафные санкции. Другие изменения свзяны с академий Краснодара. Однако тот состав, который есть, вполне дееспособный"..
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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 4-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Ростов» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
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