Гончаренко: «У Вилены штрафные санкции»

Главный тренер «Краснодара» Виктора Гончаренко перед матчем 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» рассказал об изменениях в составе.

«Почему изменения в составе? Испытываем проблемы с составом. Казалось, после «Зенита» у нас широкая обойма была, но по разным причинам... У Спаича травма голеностопа, у Кайо мышечная травма, У Чернова и Сперцян постпрививочная ситуация — организм так среагировал, что они не тренировались.

Вилена — это внутренние штрафные санкции. Другие изменения свзяны с академий Краснодара. Однако тот состав, который есть, вполне дееспособный"..