Нападающий «Зенита» Малком получил сотрясение в матче с «Локомотивом»

Нападающий «Зенита» Малком получил сотрясение мозга в матче 4-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива» (1:1).

«У Малкома сотрясение. Посмотрим на его состояние», — заявил главный тренер питерцев Сергей Семак после матча.

Малком получил травму в середине второго тайма. В одном из эпизодов бразилец упал на газон, а защитник «Локо» Станислав Магкеев случайно ударил ногой бразильца по голове.