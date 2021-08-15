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Нападающий «Зенита» Малком получил сотрясение в матче с «Локомотивом»

19:50
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Нападающий «Зенита» Малком получил сотрясение мозга в матче 4-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива» (1:1).

«У Малкома сотрясение. Посмотрим на его состояние», — заявил главный тренер питерцев Сергей Семак после матча.

Малком получил травму в середине второго тайма. В одном из эпизодов бразилец упал на газон, а защитник «Локо» Станислав Магкеев случайно ударил ногой бразильца по голове.

Краснодар — Арсенал Т

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Сергей Федоров все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 4-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Ростов» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр