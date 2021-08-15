Нападающий «Зенита» Малком получил сотрясение в матче с «Локомотивом»
19:50
Нападающий «Зенита» Малком получил сотрясение мозга в матче 4-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива» (1:1).
«У Малкома сотрясение. Посмотрим на его состояние», — заявил главный тренер питерцев Сергей Семак после матча.
Малком получил травму в середине второго тайма. В одном из эпизодов бразилец упал на газон, а защитник «Локо» Станислав Магкеев случайно ударил ногой бразильца по голове.
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