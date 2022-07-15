Гоцук сообщил, что «Нижний Новгород» попробует улучшить результат прошлого сезона
Капитан «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук поделился ожиданиями от предстоящего сезона чемпионата России.
«Мы, считаю, сделали большое дело, потому что 11-е место с первого захода при небольших, но стабильных финансовых возможностях — это успех. Надо в этом году постараться развить и закрепить результат», — цитирует Гоцука ТАСС.
Прошлый сезон команда завершила на 11-м место турнирной таблицы. В первом туре сезона-2022/23 РПЛ «Нижний Новгород» на выезде сыграет с «Локомотивом» 17 июля.
Источник: https://tass.ru/sport/15223047
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