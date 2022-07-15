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Сегодня, 09:53

Гоцук сообщил, что «Нижний Новгород» попробует улучшить результат прошлого сезона

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Капитан «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук поделился ожиданиями от предстоящего сезона чемпионата России.

«Мы, считаю, сделали большое дело, потому что 11-е место с первого захода при небольших, но стабильных финансовых возможностях — это успех. Надо в этом году постараться развить и закрепить результат», — цитирует Гоцука ТАСС.

Прошлый сезон команда завершила на 11-м место турнирной таблицы. В первом туре сезона-2022/23 РПЛ «Нижний Новгород» на выезде сыграет с «Локомотивом» 17 июля.

Источник: https://tass.ru/sport/15223047
Кирилл Гоцук
ФК Нижний Новгород
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
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15.07 20:00
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 - : -
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 - : -
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Оренбург – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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