Гоцук сообщил, что «Нижний Новгород» попробует улучшить результат прошлого сезона

Капитан «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук поделился ожиданиями от предстоящего сезона чемпионата России.

«Мы, считаю, сделали большое дело, потому что 11-е место с первого захода при небольших, но стабильных финансовых возможностях — это успех. Надо в этом году постараться развить и закрепить результат», — цитирует Гоцука ТАСС.

Прошлый сезон команда завершила на 11-м место турнирной таблицы. В первом туре сезона-2022/23 РПЛ «Нижний Новгород» на выезде сыграет с «Локомотивом» 17 июля.