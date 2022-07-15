Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:15

Живоглядов об истекающем контракте: «Останусь я или нет, зависит от позиции «Локомотива»

Живоглядов рассказал, останется ли в «Локомотиве»
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов в интервью «СЭ» рассказал, что пока не было переговоров о новом контракте. Действующее соглашение истекает 1 июля 2023 года.

— Твой контракт с «Локо» заканчивается через год. Переговоры по новому соглашению уже начались?

— Нет, разговоров об этом пока не было. Я себя здесь чувствую хорошо, мне все нравится. Останусь я или нет, зависит от позиции «Локомотива», предложат ли мне новый контракт — посмотрим по ходу сезона. Весной я кайфовал от футбола — хочется, чтобы так было всегда. Совпало все: и в психологическом плане, и в доверии ко мне. Когда ты это чувствуешь, то показываешь лучший результат.

Дмитрий Живоглядов. «Если не верить в чемпионство, то зачем все это?» Защитник «Локо» готов к гонке с «Зенитом»
Дмитрий Живоглядов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Снятие стресса с помощью спорта: как это работает
«Кто говорит, что с «Зенитом» выигрывал бы любой, просто завидуют Семаку». Газзаев объяснил, почему Семак – лучший тренер, а Березуцким надо было дать поработать
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Живоглядов о Крыховяке: «Почему у меня должно поменяться к нему отношение?»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости