Живоглядов об истекающем контракте: «Останусь я или нет, зависит от позиции «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов в интервью «СЭ» рассказал, что пока не было переговоров о новом контракте. Действующее соглашение истекает 1 июля 2023 года.

— Твой контракт с «Локо» заканчивается через год. Переговоры по новому соглашению уже начались?

— Нет, разговоров об этом пока не было. Я себя здесь чувствую хорошо, мне все нравится. Останусь я или нет, зависит от позиции «Локомотива», предложат ли мне новый контракт — посмотрим по ходу сезона. Весной я кайфовал от футбола — хочется, чтобы так было всегда. Совпало все: и в психологическом плане, и в доверии ко мне. Когда ты это чувствуешь, то показываешь лучший результат.