Живоглядов об истекающем контракте: «Останусь я или нет, зависит от позиции «Локомотива»
Живоглядов рассказал, останется ли в «Локомотиве»
Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов в интервью «СЭ» рассказал, что пока не было переговоров о новом контракте. Действующее соглашение истекает 1 июля 2023 года.
— Твой контракт с «Локо» заканчивается через год. Переговоры по новому соглашению уже начались?
— Нет, разговоров об этом пока не было. Я себя здесь чувствую хорошо, мне все нравится. Останусь я или нет, зависит от позиции «Локомотива», предложат ли мне новый контракт — посмотрим по ходу сезона. Весной я кайфовал от футбола — хочется, чтобы так было всегда. Совпало все: и в психологическом плане, и в доверии ко мне. Когда ты это чувствуешь, то показываешь лучший результат.
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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|16.07
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
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