Глушаков — о незабитом пенальти «Тосно» в 2018 году: «После игры был в шоке. Честно взял вину на себя»
Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков в интервью «СЭ» рассказал подробности того, как весной 2018 года не забил решающий послематчевый пенальти в полуфинале Кубка России в ворота «Тосно».
«Весной 2018-го нас нагружали силовой подготовкой во время недельного цикла, все время в тренажерный зал загоняли, — сказал Глушаков. — Ко мне и Зобнин подходил, и другие. Просили, чтобы поговорил с тренерами и они снизили нагрузки. Подошел к Массимо, сказал об этом. Но нас не услышали. За два дня перед матчем с «Уралом» такое втопили, что мы еле стояли на ногах. И сгорели 1:2. Это был переломный момент: выиграй мы тот матч, и никуда бы второе место и Лига чемпионов от нас не делись. Но зря я, наверное, тогда на эмоциях пост в соцсетях написал из одной строки: «Бог все видит».
Через три дня играли полуфинал Кубка с «Тосно». Мы уставшие, недовосстановившиеся. Каррера думал, что и без меня выиграем. Выпустили в конце основного времени, когда мы вели 1:0. Я два момента не реализовал: то мяч подпрыгнул, то сам не дотянулся. Делал все, что мог, но это был не мой день. А «Тосно» сравнял...
Серия пенальти. Хотел бить первым, но Луис Адриано меня опередил. Теперь я должен был идти третьим. Фернандо сказал: «Тогда я не буду бить». Говорю ему, чтобы бил вместо меня, а я пробью шестым, если понадобится. В итоге оба не забили. Мой промах оказался решающим. Пенальти не исполнял с 2011 года, когда в составе «Локомотива» не забил «Алании» на 93-й минуте. И теперь после двух промахов с игры уверенности особой не было. Не стоило мне туда лезть...
После игры был в шоке. Честно взял вину на себя. А потом началась заказуха. Люди ждали, когда оступлюсь, и запустили машину в СМИ. Был слив моего личного разговора, где я сказал, что мы «вату катали». Если кто-то не понимает футбольного сленга, то пусть подучится. «Вату катать» — значит, играть плохо, медленно, никак. Но уж точно не сдавать игру.
То, что фанаты обвинили меня в «сплаве» полуфинала, полная глупость. Большую часть того матча я просидел в запасе. Выигрывайте матч с таким соперником, заканчивайте тогда все до моего появления на поле! Где логика?
Или, может, это я всех подбил проиграть в полуфинале Кубка? При том что сам этот трофей никогда не выигрывал. И до сих пор у меня его нет. Выиграй мы тогда у «Тосно» — в финале с курским «Авангардом» точно бы разобрались. Но нет, многие ведь поверили. Сколько же бреда у людей в голове..."
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2