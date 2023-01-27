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Глушаков — о незабитом пенальти «Тосно» в 2018 году: «После игры был в шоке. Честно взял вину на себя»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Денис Глушаков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков в интервью «СЭ» рассказал подробности того, как весной 2018 года не забил решающий послематчевый пенальти в полуфинале Кубка России в ворота «Тосно».

«Весной 2018-го нас нагружали силовой подготовкой во время недельного цикла, все время в тренажерный зал загоняли, — сказал Глушаков. — Ко мне и Зобнин подходил, и другие. Просили, чтобы поговорил с тренерами и они снизили нагрузки. Подошел к Массимо, сказал об этом. Но нас не услышали. За два дня перед матчем с «Уралом» такое втопили, что мы еле стояли на ногах. И сгорели 1:2. Это был переломный момент: выиграй мы тот матч, и никуда бы второе место и Лига чемпионов от нас не делись. Но зря я, наверное, тогда на эмоциях пост в соцсетях написал из одной строки: «Бог все видит».

Через три дня играли полуфинал Кубка с «Тосно». Мы уставшие, недовосстановившиеся. Каррера думал, что и без меня выиграем. Выпустили в конце основного времени, когда мы вели 1:0. Я два момента не реализовал: то мяч подпрыгнул, то сам не дотянулся. Делал все, что мог, но это был не мой день. А «Тосно» сравнял...

Серия пенальти. Хотел бить первым, но Луис Адриано меня опередил. Теперь я должен был идти третьим. Фернандо сказал: «Тогда я не буду бить». Говорю ему, чтобы бил вместо меня, а я пробью шестым, если понадобится. В итоге оба не забили. Мой промах оказался решающим. Пенальти не исполнял с 2011 года, когда в составе «Локомотива» не забил «Алании» на 93-й минуте. И теперь после двух промахов с игры уверенности особой не было. Не стоило мне туда лезть...

После игры был в шоке. Честно взял вину на себя. А потом началась заказуха. Люди ждали, когда оступлюсь, и запустили машину в СМИ. Был слив моего личного разговора, где я сказал, что мы «вату катали». Если кто-то не понимает футбольного сленга, то пусть подучится. «Вату катать» — значит, играть плохо, медленно, никак. Но уж точно не сдавать игру.

То, что фанаты обвинили меня в «сплаве» полуфинала, полная глупость. Большую часть того матча я просидел в запасе. Выигрывайте матч с таким соперником, заканчивайте тогда все до моего появления на поле! Где логика?

Или, может, это я всех подбил проиграть в полуфинале Кубка? При том что сам этот трофей никогда не выигрывал. И до сих пор у меня его нет. Выиграй мы тогда у «Тосно» — в финале с курским «Авангардом» точно бы разобрались. Но нет, многие ведь поверили. Сколько же бреда у людей в голове..."

Денис Глушаков и&nbsp;Массимо Каррера. «На третий сбор приехал Федун — Каррера схватил мячи и давай бегать. Нога сразу прошла». Откровения Дениса Глушакова

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
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Манчестер Сити
Арсенал

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
🎾 Теннис. Australian Open
Елена Рыбакина
Арина Соболенко

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
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Бавария
Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
Денис Глушаков
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Тосно
5
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
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