Глушаков — о незабитом пенальти «Тосно» в 2018 году: «После игры был в шоке. Честно взял вину на себя»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков в интервью «СЭ» рассказал подробности того, как весной 2018 года не забил решающий послематчевый пенальти в полуфинале Кубка России в ворота «Тосно».

«Весной 2018-го нас нагружали силовой подготовкой во время недельного цикла, все время в тренажерный зал загоняли, — сказал Глушаков. — Ко мне и Зобнин подходил, и другие. Просили, чтобы поговорил с тренерами и они снизили нагрузки. Подошел к Массимо, сказал об этом. Но нас не услышали. За два дня перед матчем с «Уралом» такое втопили, что мы еле стояли на ногах. И сгорели 1:2. Это был переломный момент: выиграй мы тот матч, и никуда бы второе место и Лига чемпионов от нас не делись. Но зря я, наверное, тогда на эмоциях пост в соцсетях написал из одной строки: «Бог все видит».

Через три дня играли полуфинал Кубка с «Тосно». Мы уставшие, недовосстановившиеся. Каррера думал, что и без меня выиграем. Выпустили в конце основного времени, когда мы вели 1:0. Я два момента не реализовал: то мяч подпрыгнул, то сам не дотянулся. Делал все, что мог, но это был не мой день. А «Тосно» сравнял...

Серия пенальти. Хотел бить первым, но Луис Адриано меня опередил. Теперь я должен был идти третьим. Фернандо сказал: «Тогда я не буду бить». Говорю ему, чтобы бил вместо меня, а я пробью шестым, если понадобится. В итоге оба не забили. Мой промах оказался решающим. Пенальти не исполнял с 2011 года, когда в составе «Локомотива» не забил «Алании» на 93-й минуте. И теперь после двух промахов с игры уверенности особой не было. Не стоило мне туда лезть...

После игры был в шоке. Честно взял вину на себя. А потом началась заказуха. Люди ждали, когда оступлюсь, и запустили машину в СМИ. Был слив моего личного разговора, где я сказал, что мы «вату катали». Если кто-то не понимает футбольного сленга, то пусть подучится. «Вату катать» — значит, играть плохо, медленно, никак. Но уж точно не сдавать игру.

То, что фанаты обвинили меня в «сплаве» полуфинала, полная глупость. Большую часть того матча я просидел в запасе. Выигрывайте матч с таким соперником, заканчивайте тогда все до моего появления на поле! Где логика?

Или, может, это я всех подбил проиграть в полуфинале Кубка? При том что сам этот трофей никогда не выигрывал. И до сих пор у меня его нет. Выиграй мы тогда у «Тосно» — в финале с курским «Авангардом» точно бы разобрались. Но нет, многие ведь поверили. Сколько же бреда у людей в голове..."