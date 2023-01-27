Глушаков рассказал, как на «Спартак» повлиял приход двух итальянских помощников Карреры
Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков в интервью «СЭ» рассказал, как на красно-белых после чемпионства повлияло появление двух новых итальянских помощников Массимо Карреры — Аттилы Мальфатти и Джорджо Д'Урбано.
«В межсезонье после чемпионства расширился тренерский штаб, — сказал Глушаков. — Вот это был корень всех наших недопониманий и конфликтов — когда Каррера привел своих тренеров. Эти Мальфатти и Д'Урбано отодвинули Пилипчука с Хавьером Нойей, которых уже Массимо не слушал, и нарушили весь микроклимат. Да и вспомните, сколько травм было — и мышечных, и «крестов»!
Мы говорили, что это не та работа, которая помогает нам быть выносливее или мощнее. Может, она и помогала бы, но мы ее неправильно выполняли, а как правильно — никто не объяснял. Когда команда опустилась на десятое место, и на нас посыпались травмы, мы сказали — давайте поменяем тренировочный цикл, вернемся к прежней работе, которая приносила успех.
До поры Каррера никого не слушал. Мы видели, как Хавьер плакал, уходя с тренировок по их ходу, — его довели. Он целый вечер готовился к утренней тренировке, все просчитывал, наутро расставлял фишки, а Каррера выходит на поле и вдруг говорит ему: «Нет, не будем сегодня это делать». Хави плюнул, убежал в жилой корпус базы. Я пытался его успокоить, еле удержали, чтобы он не ушел из команды.
Но после трети чемпионата Массимо, наконец, нас услышал. Всю «физику» Хавьеру вернул, тактику — Пилипчуку. Мы 5:1 грохнули «Севилью», выиграли еще много матчей, победили «Зенит», ЦСКА... Мы играли даже мощнее, чем в чемпионский сезон. Однако зимой, на сборах, все началось по новой. Опять рулить стали Мальфатти и Д'Урбано"
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2