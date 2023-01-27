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Глушаков рассказал, как на «Спартак» повлиял приход двух итальянских помощников Карреры

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Помощник Карреры в «Спартаке» Джорджо Д&amp;#039;Урбано.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков в интервью «СЭ» рассказал, как на красно-белых после чемпионства повлияло появление двух новых итальянских помощников Массимо Карреры — Аттилы Мальфатти и Джорджо Д'Урбано.

«В межсезонье после чемпионства расширился тренерский штаб, — сказал Глушаков. — Вот это был корень всех наших недопониманий и конфликтов — когда Каррера привел своих тренеров. Эти Мальфатти и Д'Урбано отодвинули Пилипчука с Хавьером Нойей, которых уже Массимо не слушал, и нарушили весь микроклимат. Да и вспомните, сколько травм было — и мышечных, и «крестов»!

Мы говорили, что это не та работа, которая помогает нам быть выносливее или мощнее. Может, она и помогала бы, но мы ее неправильно выполняли, а как правильно — никто не объяснял. Когда команда опустилась на десятое место, и на нас посыпались травмы, мы сказали — давайте поменяем тренировочный цикл, вернемся к прежней работе, которая приносила успех.

До поры Каррера никого не слушал. Мы видели, как Хавьер плакал, уходя с тренировок по их ходу, — его довели. Он целый вечер готовился к утренней тренировке, все просчитывал, наутро расставлял фишки, а Каррера выходит на поле и вдруг говорит ему: «Нет, не будем сегодня это делать». Хави плюнул, убежал в жилой корпус базы. Я пытался его успокоить, еле удержали, чтобы он не ушел из команды.

Но после трети чемпионата Массимо, наконец, нас услышал. Всю «физику» Хавьеру вернул, тактику — Пилипчуку. Мы 5:1 грохнули «Севилью», выиграли еще много матчей, победили «Зенит», ЦСКА... Мы играли даже мощнее, чем в чемпионский сезон. Однако зимой, на сборах, все началось по новой. Опять рулить стали Мальфатти и Д'Урбано"

Денис Глушаков и&nbsp;Массимо Каррера. «На третий сбор приехал Федун — Каррера схватил мячи и давай бегать. Нога сразу прошла». Откровения Дениса Глушакова

Денис Глушаков
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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