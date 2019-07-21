Главный тренер "Рубина" Докампо отказался комментировать работу судей на матче с "Динамо"

Главный тренер "Рубина" Эдуардо Докампо отметил, что удаление сказалось на игре казанской команды в матче второго тура чемпионата России с "Динамо", информирует официальный сайт "рубиновых".

– Как и в матче с "Локомотивом", начали не очень, но потом отреагировали на это, стали лучше располагаться на поле. Получилось, что отдали мяч сопернику. Потом случилось удаление, которое, конечно же, сказалось на нашей игре. В итоге сели в оборону и пытались играть на контратаках.

– Смотрели момент повтора с удалением? Было там касание?

– Не нужно было смотреть повтор, все произошло возле нашей скамейки. Но я не буду сейчас комментировать работу судей.

– Хвича сегодня хорошо вышел. Что ему еще нужно сделать, чтобы выходить в стартовом составе. Готов он на все 90 минут?

– Вы видели, что он дал, выйдя на замену. Есть игроки, которые дают больше, выходя на замену. Но пока он не готов в физическом плане на все 90 минут, – приводит слова Докампо пресс-служба "Рубина".

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