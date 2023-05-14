Карпин: «У «Сочи» было больше моментов и в первом тайме, и во втором»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Сочи» (0:1) в матче 27-го тура РПЛ.

— И в первом тайме было больше моментов у «Сочи», и во втором, — цитирует «РБ Спорт» Карпина. — Второй тайм мне понравился больше, чем первый. Мы чаще находились на чужой половине поля, у чужой штрафной.

— Следила ли команда за вчерашними матчами ЦСКА и «Спартака»?

— Не знаю, следила ли команда или нет. Нам главное хорошо играть и добиваться результатов, не смотреть на ЦСКА и «Спартак». На нас это не давит.

«Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Ростов» идет на третьей позиции, набрав 50 очков.