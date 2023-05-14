Нобоа: «Осталось три игры. Важно, чтобы смогли выиграть. Ситуация непростая»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал победу в матче 27-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:0).

— Осталось три игры. Важно, чтобы смогли выиграть. Ситуация непростая. Хорошо, что выиграли — настроение лучше. Спокойно будем работать на неделе.

— Какой «Ростов» сильнее — нынешний или тот, в котором играл ты?

— Когда я играл.

Сочинский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 37 очков.