Сын Цымбаларя назвал сроки проведения ретроматча с «Реалом»: «Уверены, что игра состоится»

Олег Цымбаларь, сын шестикратного чемпиона России в составе «Спартака» Ильи Цымбаларя, поделился с корреспондентом «СЭ» подробностями проведения ретроматча против «Реала».

«Идея ретроматча с «Реалом» жива, она прорабатывается. Мы ведем переговоры. Я сейчас жду регистрации своего фонда, сейчас мы передаем документы в Минюст РФ. После этого сделаем заявление от своего фонда. Матч будет не в середине лета. Скорее всего, это будет в конце лета — начале осени этого года. Единственная загвоздка — смена сроков. Мы уверены, что этот ретроматч состоится. Это история в знак памяти о моем отце», — сказал Цымбаларь «СЭ».

Матч планируется посвятить 10-летию кончины легенды «Спартака» Ильи Цымбаларя, гол которого в ворота «Peaлa» (2:1) в матче Лиги чемпионов в 1998 году в «Лужниках» входит в золотую коллекцию турнира.