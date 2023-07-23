Юран о судейства матча «Пари НН» с «Зенитом»: «Ренан открытыми шипами попадает в ногу Сулейманову перед штрафной — фола нет, ВАР не вмешивается...»
Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал эпизод с удалением защитника Виктора Александрова в матче 1-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2) за фол на полузащитнике Зелимхане Бакаеве.
Игру судил Сергей Иванов из Ростова-на-Дону, а ВАР (видеоарбитром) работал Павел Кукуян.
«С судьями после матча я не общался. Кукуян же из Москвы работал, даже технически невозможно было поговорить.
Но возникает другой вопрос. В первом тайме был эпизод, когда вблизи штрафной соперника Ренан открытыми шипами попадает в ногу Сулейманову. Очевидно же, что это нарушение правил. Но Иванов в поле этот фол не увидел. А ВАР почему-то не вмешался. Как этот эпизод пропустил Кукуян?
То есть тут ничего — даже опасного штрафного не назначили. Открытая стопа... По трактовкам — пограничная красная.
А потом удалили Александрова после вмешательства ВАР... Не знаю. Мне кажется, не должно быть разных трактовок в похожих эпизодах. А то возникают мысли о каких-то двойных стандартах. Просто проведите аналогии. В одном эпизоде ВАР вмешивается и мы остаемся в меньшинстве, а в другом — молчит...", — сказал Юран.
"Пари НН" обратится в ЭСК с просьбой разобрать эпизод с удалением Александрова в матче с «Зенитом»
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|0 : 2
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|2 : 2
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|1 : 2
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|
|
Сергей Бабкин
Крылья Советов
|1
|П
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1
|
|
Адольфо Гайч
ЦСКА
|1
|0
|1