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Сегодня, 13:25

Юран о судейства матча «Пари НН» с «Зенитом»: «Ренан открытыми шипами попадает в ногу Сулейманову перед штрафной — фола нет, ВАР не вмешивается...»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Сергей Юран.
Фото ФК «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал эпизод с удалением защитника Виктора Александрова в матче 1-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2) за фол на полузащитнике Зелимхане Бакаеве.

Игру судил Сергей Иванов из Ростова-на-Дону, а ВАР (видеоарбитром) работал Павел Кукуян.

«С судьями после матча я не общался. Кукуян же из Москвы работал, даже технически невозможно было поговорить.

Но возникает другой вопрос. В первом тайме был эпизод, когда вблизи штрафной соперника Ренан открытыми шипами попадает в ногу Сулейманову. Очевидно же, что это нарушение правил. Но Иванов в поле этот фол не увидел. А ВАР почему-то не вмешался. Как этот эпизод пропустил Кукуян?

То есть тут ничего — даже опасного штрафного не назначили. Открытая стопа... По трактовкам — пограничная красная.

А потом удалили Александрова после вмешательства ВАР... Не знаю. Мне кажется, не должно быть разных трактовок в похожих эпизодах. А то возникают мысли о каких-то двойных стандартах. Просто проведите аналогии. В одном эпизоде ВАР вмешивается и мы остаемся в меньшинстве, а в другом — молчит...", — сказал Юран.

"Пари НН" обратится в ЭСК с просьбой разобрать эпизод с удалением Александрова в матче с «Зенитом»

Виктор Александров
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
Сергей Иванов (судья)
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
Павел Кукуян
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
4
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
5
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
6
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
7
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
8
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
14
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
15
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 0 : 2
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 2 : 2
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 2
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
Сергей Бабкин

Сергей Бабкин

Крылья Советов

 1
П
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 1
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
Адольфо Гайч

Адольфо Гайч

ЦСКА

 1 0 1
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