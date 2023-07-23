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Сегодня, 13:24

Масалитин: «В начале сезона на первый план выходят морально-волевая подготовка и мастерство»

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин ответил на вопрос, почему в стартовом туре РПЛ не было ни одного предсказуемого результата, кроме 0:2 в матче «Пари НН» — «Зенит».

«Команды пока еще не изучили друг друга, плюс находятся под нагрузками. На первый план выходят морально-волевая подготовка и мастерство. У кого больше класса, тот и может что-то сообразить», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Масалитина.

Также он предположил, с чем связана потеря очков лидерами чемпионата.

«Сейчас пройдет пять-шесть туров, команды определятся с составами, наберут нужный темп, кондиции. И тогда начнется внятный футбол, лидеры будут понятны. А пока у ребят ноги тяжелые, нагрузка ощущается. Футболисты выдерживают по часику игры», — добавил специалист.

Первый тур нового сезона чемпионата России стартовал 21 июля. В воскресенье состоятся матчи «Спартак» — «Оренбург», «Сочи» — «Балтика» и «Ростов» — «Факел». Второй тур РПЛ пройдет с 29 по 31 июля.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005231375_masalitin_na_starte_sezona_na_pervyiy_plan_vyihodyat_moralno-volevaya_podgotovka_i_masterstvo
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
4
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
5
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
6
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
7
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
8
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
14
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
15
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 0 : 2
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 2 : 2
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 2
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
Сергей Бабкин

Сергей Бабкин

Крылья Советов

 1
П
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 1
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Роман Ежов

Крылья Советов

 1
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Зелимхан Бакаев

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Зенит

 1 0 1
Адольфо Гайч

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ЦСКА

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