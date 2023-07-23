«Пари НН» обратится в ЭСК с просьбой разобрать эпизод с удалением Александрова в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил, что клуб попросит ЭСК рассмотреть эпизод с удалением защитника Виктора Александрова в матче 1-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

— Руководство «Пари НН» приняло решение обратиться в понедельник в ЭСК с просьбой разобрать эпизод с удалением Александрова, — сказал Юран. — Что касается моего мнения, то я высказался на пресс-конференции. Для меня очевидно, что Бакаев пробрасывал мяч не ближе к створу ворот, а в сторону, то есть параллельно воротам... Поэтому не совсем понимаю, когда говорят, что игрок «Зенита» выходил один на один и точно бы забил... Не думаю, что он забил бы.

Арбитр Иванов находился рядом, сразу показал желтую карточку Александрову. Без колебаний. Я согласен с его решением. Он опытный рефери. Но тут вмешивается ВАР... Кукуян зовет Иванова к монитору. В итоге нашего игрока удаляют... Странно. Есть же главный арбитр, который довольно четко во всем разобрался. Зачем ему в данной ситуации «помогать»? Скопления футболистов в том моменте не было, Иванов все сам прекрасно видел. Повторюсь, он без колебаний показал Александрову желтую, был уверен в своем вердикте.

Из-за удаления Александров пропустит матч «Пари НН» против «Урала» во 2-м туре РПЛ. Встреча пройдет в субботу, 29 июля, начало — 17.30 мск.