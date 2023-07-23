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Сегодня, 12:37

«Пари НН» обратится в ЭСК с просьбой разобрать эпизод с удалением Александрова в матче с «Зенитом»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил, что клуб попросит ЭСК рассмотреть эпизод с удалением защитника Виктора Александрова в матче 1-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

— Руководство «Пари НН» приняло решение обратиться в понедельник в ЭСК с просьбой разобрать эпизод с удалением Александрова, — сказал Юран. — Что касается моего мнения, то я высказался на пресс-конференции. Для меня очевидно, что Бакаев пробрасывал мяч не ближе к створу ворот, а в сторону, то есть параллельно воротам... Поэтому не совсем понимаю, когда говорят, что игрок «Зенита» выходил один на один и точно бы забил... Не думаю, что он забил бы.

Арбитр Иванов находился рядом, сразу показал желтую карточку Александрову. Без колебаний. Я согласен с его решением. Он опытный рефери. Но тут вмешивается ВАР... Кукуян зовет Иванова к монитору. В итоге нашего игрока удаляют... Странно. Есть же главный арбитр, который довольно четко во всем разобрался. Зачем ему в данной ситуации «помогать»? Скопления футболистов в том моменте не было, Иванов все сам прекрасно видел. Повторюсь, он без колебаний показал Александрову желтую, был уверен в своем вердикте.

Из-за удаления Александров пропустит матч «Пари НН» против «Урала» во 2-м туре РПЛ. Встреча пройдет в субботу, 29 июля, начало — 17.30 мск.

Виктор Александров
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
1
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
4
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
5
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
6
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
7
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
8
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
14
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
15
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 0 : 2
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 2 : 2
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 2
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
Сергей Бабкин

Сергей Бабкин

Крылья Советов

 1
П
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 1
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
Адольфо Гайч

Адольфо Гайч

ЦСКА

 1 0 1
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