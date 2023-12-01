Деограсия назвал приятной встречу с главой судей РФС: «Задали пару вопросов. Мы хорошо поняли друг друга»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия в комментарии для «СЭ» подвел итоги встречи команды с представителями судейского корпуса РФС.

«Все прошло хорошо, встреча была приятной. Мы хорошо поняли друг друга. Приятно, что к нам приехали и ответили на наши вопросы. С чем-то я был согласен, с чем-то нет. У нас были сомнения в некоторых моментах наших матчей. Мы не были согласны с судейством. Задали пару вопросов, нам объяснили. В любом случае, рад что РФС делает эту работу. Такие встречи точно нужны», — сказал Деограсия «СЭ».

В четверг, 30 ноября, футболисты и тренерский штаб «Оренбурга» встретились с представителями судейского корпуса РФС. В семинаре принимали участие Павел Каманцев и Милорад Мажич.

На данный момент «Оренбург» с 14 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.