Миранчук может вернуться в чемпионат России

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может вернуться в Россию, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По сведениям источника, 28-летний россиянин задумывается о возвращении в чемпионат России, так как получает мало игрового времени в «Аталанте».

В текущем сезоне Миранчук сыграл в 7 матчах, проведя на поле в общей сложности 215 минут, и не отметился результативными действиями.