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Сегодня, 10:12

Тавареш в январе начнет тренировки в составе «Спартака»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Спартака» Томаш Тавареш в ближайшее время вернется в расположение команды, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По сведениям источника, 22-летний португалец приступит к тренировкам после разрыва крестообразной связки, из-за чего пропустил первую половину сезона.

Тавареш выступает за «Спартак» с января 2023 года. За это время он забил гол и сделал результативную передачу в 18 матчах.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005484492_tavaresh_v_yanvare_nachnet_trenirovki_v_sostave_spartaka
ФК Спартак (Москва)
Томаш Тавареш
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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