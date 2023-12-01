Тавареш в январе начнет тренировки в составе «Спартака»

Защитник «Спартака» Томаш Тавареш в ближайшее время вернется в расположение команды, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По сведениям источника, 22-летний португалец приступит к тренировкам после разрыва крестообразной связки, из-за чего пропустил первую половину сезона.

Тавареш выступает за «Спартак» с января 2023 года. За это время он забил гол и сделал результативную передачу в 18 матчах.