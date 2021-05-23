Главный тренер «Динамо» рассказал, грозит ли Захаряну и Тюкавину звездная болезнь

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью «СЭ» рассказал о прогрессе молодых футболистов московского клуба — полузащитника Арсена Захаряна и форварда Константина Тюкавина.

— Отсутствие новичков зимой позволило получать много игрового времени Захаряну и Тюкавину. Насколько вы ими довольны?

— Очень доволен их прогрессом. Когда пришел в команду прошлой осенью, то получил двух ребят, которые были здорово обучены в академии. Уже по первой тренировке было понятно, что это очень талантливые футболисты с большим потенциалом. Они здорово работали все это время, в том числе на зимних сборах, поэтому заслуженно получали свое игровое время. Наша задача следить, чтобы у них не наступила стагнация — постоянно продолжали прогрессировать.

— Тюкавин в первых пяти матчах весны забил четыре гола, а в последующих шести — ни одного. Это не результат успокоения?

— Ни в коем случае. Это абсолютно нормально для 18-летнего парня, обычный процесс развития, нельзя ожидать, что он будет забивать в каждом матче. Нужно просто набраться терпения. Да это не только молодых касается. У меня масса примеров, когда опытные тридцатилетние нападающие подолгу не могли отличиться. Тут главное сохранять уверенность, что в следующий раз обязательно забьешь, не терять голову. Могу сказать, что очень доволен, как Захарян и Тюкавин воспринимают происходящее. Да, к ним повышенное внимание, съездили на чемпионат Европы среди молодежных команд, много запросов прессы, но это им не мешает на каждой тренировке выдавать свой максимум. Психологически справляются здорово — не витают в мыслях где-то еще, полностью сконцентрированы. Что касается физических нагрузок, то мы следим, чтобы не было перебора, чтобы правильно восстанавливались.

— Для 17-летнего парня нет опасности в вызове в первую сборную на Евро?

— Стани Черчесов следит за всеми. По его наблюдениям Захарян достоин вызова в сборную, значит, он его приглашает. Это не опасность, а подтверждение уровня футболиста, результат той игры, что он показывал. Понятно, что вызов в сборную надо адекватно воспринимать, но в случае с Захаряном я не сомневаюсь, что он так и сделает. Что Арсен не изменится в худшую сторону, а только получит мотивацию дальше улучшать игру. Очень рад, что он получил это приглашение. Как и остальные динамовцы — Шунин, Евгеньев, Фомин.

(Константин Алексеев)