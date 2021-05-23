Немецкий тренер «Динамо» объяснил, как РПЛ приблизиться к чемпионатам Англии и Германии

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью «СЭ» поделился мнением об отличие РПЛ от европейских чемпионатов, а также отметил: «Динамо» не смогло взять медали не из-за возраста футболистов.

— Команда оказалась слишком молодой, чтобы выиграть медали?

— Дело не в возрасте. Разве плохо играли в упомянутых матчах, которые лишили нас третьей строчки? Обстучали штанги, перекладины. С «Химками» чистейший пенальти не поставили при счете 0:0, что признала судейская комиссия. Списать все на молодость — слишком просто. При этом важно, что команда сумела правильно отреагировать в двух последующих дерби. Всего при мне мы сыграли шесть матчей с московскими клубами — три выиграли, две ничьи и одно поражение. Считаю, хороший баланс.

— История с неназначенным пенальти на Грулеве в матче с «Химками» получилась громкой. Вы злы на российских судей?

— Нет. Я смотрел много матчей в РПЛ, и не могу сказать, что в России в целом плохие дела с судейством. Оно вполне нормальное. Единственное, что я мог бы предложить для улучшения — это пореже показывать желтые и красные карточки. По сравнению с Англией и Германией в России не играют грубее, но при этом наказания выносятся гораздо чаще. Слишком много матчей, которые не заканчиваются в равных составах 11 на 11. Порой уже к десятой минуте футболисты твоей команды получают три предупреждения. Это ведь тоже отражается на интенсивности, о которой много говорится. Чистое игровое время, когда мяч в игре, в РПЛ гораздо меньше, чем в топ-чемпионатах. Там оно 56-57 минут, в России обычный показатель — 45-46 минут.

(Константин Алексеев)