Большое интервью главного тренера «Динамо».

При Сандро Шварце бело-голубые не вышли в еврокубки, заняв седьмое место при равном количестве очков с финишировавшим шестым ЦСКА. Однако болельщики не критикуют динамовцев, а радуются красивому футболу. Молодая команда играет с большим желанием, а 17-летний Захарян и 18-летний Тюкавин стали одними из главных открытий сезона.

Сразу после победы над армейцами в заключительном, 30-м туре РПЛ Шварц улетел в отпуск в Германию — мы подводили итоги его первых семи месяцев работы в России, общаясь по Zoom.

Болельщики с удовольствием приняли наш стиль игры

— Насколько вы довольны своим первым сезоном в нашей премьер-лиге?

— Очень доволен. Мы заложили хороший плацдарм в том, что касается игровых идей, интенсивности, с которой хотим действовать. Самое важное, что виден наш почерк, ребята перенесли идеи на поле. Футболисты растут, и два заключительных дерби с «Локомотивом» и ЦСКА, в которых взяли четыре очка, это лишний раз подчеркивают. Для молодого коллектива это все здорово.

Хотя не обошлось и без спадов. Кубковый полуфинал с «Крыльями» и результаты матчей с «Химками» и «Рубином» нас сильно разочаровали — упустили возможность попасть в еврокубки, это было болезненно. Но жизнь продолжается. Сейчас, оглянувшись назад, могу сказать, что доволен развитием команды.

— Что в первую очередь отнесете к достижениям?

— То, что удалось привить тот футбол, который хотели видеть. Для клуба с историей важно иметь свое лицо. Я вижу, что болельщики с удовольствием приняли наш стиль. Чувствую поддержку по поводу выбранного направления со всех сторон — от фанатов, руководителей клуба, персонала, игроков.

— Кто-то из футболистов вас особенно удивил?

— Нет. При этом было очень приятно отметить, с каким желанием футболисты воспринимают всю новую информацию, стараются поддерживать ту интенсивность, которую мы задаем. Для нашего тренерского штаба это классное ощущение.

— А что не удалось? Кроме результатов встреч с «Химками» и «Рубином», о чем вы уже сказали.

— Но от них никуда не уйдешь. Весной в 11 турах мы набрали 20 очков, были так близки к еврокубкам... Так что после встречи в Казани неделя оказалась очень болезненной. Особенно из-за того, как потерпели два поражения. По игре, по всем статистическим показателям должны были побеждать, но оказались недостаточно эффективны в реализации моментов и не слишком внимательны в обороне.

Сандро Шварц. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Списать все на молодость — слишком просто

— Команда оказалась слишком молодой, чтобы взять медали?

— Дело не в возрасте. Разве плохо выглядели в упомянутых матчах, которые лишили нас третьей строчки? Обстучали штанги, перекладины. С «Химками» чистейший пенальти не поставили при счете 0:0 — это признала судейская комиссия. Списать все на молодость — слишком просто. При этом важно, что команда сумела правильно отреагировать в двух последующих дерби. Всего при мне «Динамо» провело шесть встреч с московскими клубами — три выиграли, две ничьи и одно поражение. Считаю, хороший баланс.

— История с неназначенным пенальти на Комличенко против «Химок» получилась громкой. Вы злы на российских арбитров?

— Нет. Я посмотрел много матчей в РПЛ и не могу сказать, что здесь в целом плохие дела с судейством. Оно вполне нормальное. Единственное, что мог бы предложить для улучшения, — это пореже показывать желтые и красные карточки. По сравнению с Англией и Германией в России действуют не грубее, но при этом наказания выносятся гораздо чаще. Слишком много игр, которые заканчиваются в неравных составах.

Иногда уже к 10-й минуте футболисты твоей команды получают три предупреждения. Это ведь тоже отражается на интенсивности, о которой много говорится. Чистого игрового времени, когда мяч в деле, в РПЛ гораздо меньше, чем в европейских топ-чемпионатах. Там оно 56-57 минут, в российской лиге обычный показатель — 45-46.

— После голов, пропущенных в результате контратак, болельщики «Динамо» порой ворчат, что следовало обороняться глубже...

— Бывают фазы в игре, когда приходится это делать, но если посмотрим мячи в наши ворота, то большинство из них связаны не с высоким расположением, а с неудачными действиями конкретного футболиста, с индивидуальными ошибками. Мне нравятся наши показатели по тому, как высоко вступаем в отбор и сколько делаем отборов на чужой половине поля. Это наш стиль, мы его выбрали и будем развиваться в этом направлении.

— При вас в «Динамо» пока не пришел ни один новичок. Зимой отказались от покупок, поскольку хотели дать шанс всем имевшимся футболистам, или просто не нашли подходящего исполнителя?

— Тренер всегда хочет получать исполнителей, которые качественно усиливают состав. Задача — развивать имеющихся футболистов и анализировать, кого можно пригласить. Зимой на рынке не увидели тех, кто сделал бы нас сильнее. Посмотрим, что получится летом.

«Динамо» — очень амбициозный клуб, а я очень амбициозный тренер, мы делаем большую работу, чтобы стать лучше. Как с нынешними игроками, так и в плане приглашения новичков.

У Захаряна и Тюкавина голова не кружится

— Отсутствие новичков зимой позволило получать много игрового времени Захаряну и Тюкавину. Насколько вы ими довольны?

— Очень доволен их прогрессом. Когда пришел в команду прошлой осенью, то получил двух ребят, которые были здорово обучены в академии. Уже по первой тренировке стало понятно, что это очень талантливые футболисты с большим потенциалом. Они здорово работали все это время, в том числе на зимних сборах, поэтому заслуженно получали время на поле. Наша задача — следить, чтобы у них не наступила стагнация, чтобы постоянно продолжался прогресс.

— Тюкавин в первых пяти матчах весны забил четыре гола, а в последующих шести — ни одного. Это не результат самоуспокоенности?

— Ни в коем случае. Это абсолютно нормально для 18-летнего парня, обычный процесс развития, нельзя ожидать, что он будет забивать в каждом матче. Нужно просто набраться терпения. Да это не только молодых касается. У меня есть масса примеров, когда опытные тридцатилетние нападающие подолгу не могли поразить ворота. Тут главное — сохранять уверенность, что в следующий раз это обязательно случится, не терять голову.

Могу сказать, что очень доволен, как Захарян и Тюкавин воспринимают происходящее. Да, к ним повышенное внимание, съездили на чемпионат Европы среди молодежных команд, много запросов прессы, но это им не мешает на каждой тренировке выдавать свой максимум. Психологически справляются здорово — не витают в мыслях где-то еще, полностью сконцентрированы. Что касается физических нагрузок, то мы следим, чтобы не происходил перебор, чтобы правильно восстанавливались.

— Для 17-летнего парня нет опасности в вызове в первую сборную на Евро?

— Стани Черчесов следит за всеми. По его наблюдениям Захарян достоин приглашения, значит, тренер его зовет. Это не опасность, а подтверждение уровня футболиста, результат той игры, что он показывал.

Понятно, что вызов надо адекватно воспринимать, но в случае с Захаряном не сомневаюсь, что Арсен так и сделает. Что этот парень не изменится в худшую сторону, а только получит мотивацию и дальше улучшать игру. Очень рад, что Захарян получил приглашение в национальную команду. Как и остальные динамовцы — Шунин, Евгеньев, Фомин.

Максимилиан Филипп. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Филипп готов к интенсивному футболу

— Ни один нападающий «Динамо» не забил в РПЛ больше четырех голов за сезон. Команде не хватает настоящего бомбардира?

— То, о чем вы сказали, — факт, мы не можем закрыть глаза на подобную статистику. В командах первой пятерки видим другие показатели у лучших снайперов. При этом не должны забывать, что у нас молодые игроки, которые могут прогрессировать. За один день этого не изменить.

— Комличенко не подходит для вашего быстрого футбола?

— Это не так. В «Майнце» у меня выступал Матета — тоже мощный форвард, который много забивал. Комличенко получал немало игрового времени. В последнее время, правда, больше выходил на замену, но не могу сказать, что Николай не подходит по стилю. Просто уступал в конкурентной борьбе за место в стартовом составе.

— Есть ощущение, что «Динамо» не хватает лидера на поле. И Андрей Воронин зимой говорил в интервью «СЭ», что нужен человек, который способен повести за собой, иногда повысить голос. Согласны?

— Это слишком громко сказано. Не считаю, что стоит говорить об отдельном футболисте, — вся команда должна быть сфокусирована на достижении результата. Как с «Химками» или «Рубином», когда долго держался счет 0:0 и требовалось дожать соперника. Но не могу сказать, что у команды плохо с моральными качествами. Сформировался хороший коллектив, у которого есть характер.

И последний матч с ЦСКА это подтверждает, когда одержали волевую победу, и встреча в Краснодаре, где взяли три очка, уступая 0:2. Слишком просто сказать: нет того, кто всех ведет за собой. Вся команда должна это делать.

— Лещук в интервью «СЭ» заявил, что хочет играть. Отпустите его в аренду?

— Это очень хорошо, когда футболисты хотят постоянно выходить на поле и ставят перед собой высокие цели. А задача тренерского штаба — найти правильное решение. У нас три отличных голкипера. Шунин сейчас в первой сборной. Лещук постоянно на тренировках показывает свой высокий класс, который подтвердил в двух последних матчах. Будачев вызван в молодежную сборную. Я понимаю вратарскую специфику, непросто оставаться в запасе, но Лещук не теряет концентрации в работе. Рад, что он с нами.

— Сколько новых футболистов хотели бы получить летом?

— Не хотел бы называть конкретное число. Главное, что хотим улучшаться качественно, а не количественно. Это касается как нынешних игроков, так и привлечения новичков.

— Молодой команде нужны опытные ребята?

— Главное — качество. Хотя, не буду скрывать, если футболист уже что-то пережил за свою карьеру, чего-то добился, то это дополнительное преимущество.

— Максимилиан Филипп в последнем туре сделал дубль за «Вольфсбург». Но подходит ли он для вашего интенсивного футбола?

— Это очень хороший игрок, в качествах которого у меня нет сомнений. Знаю Филиппа давно по бундеслиге, смотрел его матчи теперь за «Вольфсбург». «Волки» действуют очень интенсивно, так что Максимилиан готов к такому.

— Но Филипп говорил, что хочет остаться в бундеслиге. Вы с ним общались?

— Пока нет — не хочется отвлекать разговорами во время сезона.

В плане давления в следующем сезоне для меня ничего не изменится

— Что вообще скажете о РПЛ?

— Премьер-лига на хорошем уровне с точки зрения тактики, качества футбола. В чем нахожу наибольшую разницу по сравнению с бундеслигой — это то, с каким упорством и верой команды умеют обороняться. Я по себе знаю, как непросто сидеть глубоко в защите, здесь же вижу, что футболисты совершенно не теряют присутствия духа, уверенности в собственных силах. Они знают, что нанесут всего 3-4 удара за матч, будут владеть мячом 25 процентов времени, но все равно верят в победу.

— Игра каких команд вам нравится?

— Назову «Динамо». (Улыбается.) Не скажу, что у нас самый красивый футбол, но это то, что болельщики смотрят с удовольствием. Я это чувствую. У каждого клуба свои мысли, как добиваться успеха. К нему ведет не один-единственный путь. Есть команды, которые имеют хорошие результаты, действуя строго от обороны. Это нормально.

— Вы готовы к тому, что в следующем сезоне на вас будет совсем другое давление? Первый год отдают на притирку, а во втором уже ждут результатов.

— В профессиональном футболе не бывает без давления — ни для тренеров, ни для футболистов. Я его чувствовал с первого дня в «Динамо», как и в предыдущих командах. Так что в чемпионате-2021/22 для меня ничего не изменится.

Мысли других людей никак не меняют моей работы. Я не думаю, кто и что ждет, — концентрируюсь на том, чтобы развить футболистов, подготовить команду. И достаточно амбициозен, чтобы требовать от себя и игроков по-максимуму. Желание забраться как можно выше — это моя энергия, мой стимул, мои притязания. Никто со стороны не может для меня поставить планку выше, чем я ставлю ее себе сам.

— Но в любом случае еще один сезон вне еврокубков будет непросто принять.

— Пока несерьезно говорить о целях на сезон. Еще непонятно, каким будет состав, кто придет, кто уйдет. Этот вопрос стоит поднимать перед началом чемпионата.

— Из Германии время от времени приходят новости, что вы в числе кандидатов на должность главного тренера в различных клубах — «Айнтрахте», «Шальке»... Это льстит?

— Приятно, конечно. Это вид признания тебя в профессии, но не повод терять фокусировку при работе с командой.

— Болельщиков бело-голубых немного нервируют эти слухи. Вы им можете пообещать, что следующий сезон начнете в «Динамо»? Или, как говорится, никогда не говори «никогда»?

— В понедельник после матча с ЦСКА я садился в самолет до Германии с одной мыслью: через месяц прилечу обратно и буду работать с «Динамо». И эта мысль мне очень нравится. Никаких других нет.